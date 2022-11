Un avion militaire canadien intercepté de "multiples" fois par la Chine

https://fr.sputniknews.africa/20221130/un-avion-militaire-canadien-intercepte-de-multiples-fois-par-la-chine-1057130614.html

Le Canada, qui participe depuis 2018 à une opération de contrôle de respect des sanctions contre la Corée du Nord, se plaint des avions chinois. Ceux-ci... 30.11.2022, Sputnik Afrique

Des avions militaires chinois ont effectué plusieurs interceptions d'un avion de patrouille de l'Aviation royale canadienne, a fait savoir la chaîne de télévision canadienne CTV. Le CP-140 Aurora effectuait des sorties de surveillance depuis le Japon dans le cadre d'un effort international visant à faire appliquer les sanctions de l'Onu contre la Corée du Nord, a confirmé mardi le ministère de la Défense nationale.Selon un porte-parole du ministère, l'avion canadien a été intercepté "à de nombreuses reprises" par l'Armée de l'air chinoise lors de l'opération Neon. Réalisée par le Canada, depuis 2018, elle englobe des ressources aériennes et maritimes ainsi que du personnel des Forces armées du pays.Des "opérations légales""Le Canada s'attend clairement à ce que toutes les interceptions soient effectuées de manière sûre et professionnelle et s'abstiennent d'entraver les opérations légales dans l'espace aérien international", a déclaré à CTV News la porte-parole du ministère de la Défense nationale, Jessica Lamirande. Elle s'est dite préoccupée pour la sécurité de l'équipage.L'avion de patrouille à long rayon d'action Aurora a été déployé à Okinawa, au Japon, début octobre et est rentré en Colombie-Britannique la semaine dernière.Le Pentagone confirmeNi les dates des récentes interceptions, ni leur fréquence, ni le type d'avion chinois impliqué n'ont été divulgués. "Nous pouvons dire que ces interceptions se sont produites régulièrement au cours de la mission", a seulement déclaré Mme Lamirande."Nous avons constaté une forte augmentation du nombre d'interceptions dangereuses" d'aéronefs des forces américaines et alliées, dont canadiens, "qui opéraient légalement dans l'espace aérien international au-dessus des mers de Chine méridionale et orientale", a pour sa part déclaré le 19 novembre le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin lors du Forum sur la sécurité internationale d'Halifax.

