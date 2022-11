https://fr.sputniknews.africa/20221130/top-10-des-acheteurs-de-ble-ukrainien-1057137205.html

Top-10 des acheteurs de blé ukrainien

Top-10 des acheteurs de blé ukrainien

Seuls deux pays d’Afrique figurent parmi les acheteurs principaux de blé ukrainien dont les livraisons ont repris grâce à l’accord conclu en été à Istanbul... 30.11.2022, Sputnik Afrique

Conclu fin juillet et prolongé en novembre, l'accord céréalier a permis de relancer les livraisons de blé ukrainien à l’étranger pour aider les pays les plus vulnérables.Mais parmi les dix principaux importateurs, les pays occidentaux sont les plus nombreux. Retrouvez plus de détails dans cette infographie de Sputnik.

