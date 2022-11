https://fr.sputniknews.africa/20221130/scenes-de-joie-apres-la-qualification-du-senegal-pour-les-8e-de-finale-du-mondial---images-1057132546.html

Scènes de joie après la qualification du Sénégal pour les 8e de finale du Mondial - images

En dominant l'Équateur (1-2), la sélection sénégalaise a arraché le 29 novembre son ticket pour les huitièmes de finale du Mondial. Des manifestations de joie... 30.11.2022, Sputnik Afrique

Le mardi 29 novembre, les Lions de la Téranga se sont imposés 2 à 1 contre l’Équateur grâce aux buts d’Ismaila Sarr et Kalidou Koulibaly, et se sont ainsi qualifiés pour les huitièmes de finale. Dans la foulée, les Sénégalais ont rempli les rues de leur capitale, Dakar, en grand nombre, à bord de véhicules ou à pied, vêtus des maillots de l’équipe nationale, et brandissant le drapeau national.C’est la troisième participation du Sénégal au Mondial après celles de 2018 en Russie et de 2002 où les footballeurs étaient passés en quarts de finale.

