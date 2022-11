https://fr.sputniknews.africa/20221130/paris-en-sortant-du-metro-elle-trouve-un-rat-dans-ses-habits--video-1057132411.html

Paris: en sortant du métro, elle trouve un rat dans ses habits – vidéo

Les rats semblent grignoter de plus en plus de territoires au sein de la capitale française malgré les efforts des autorités. Une femme sortait ainsi du métro... 30.11.2022, Sputnik Afrique

Un visiteur des plus désagréables a été découvert le 28 novembre par une passagère du métro parisien. À peine sortie, elle a été interviewée par une équipe vidéo de CNEWS. En plein entretien, la dame s'est aperçue que quelque chose s'était introduit dans ses vêtements et bougeait dans sa veste.Elle a retiré son manteau pour vérifier et… un petit rat est tombé dans son sac, avant d'être relâché l’équipe de télévision. Un incident plutôt amusant qui illustre cependant un problème de taille, à savoir la multiplication des rats dans l'espace public. Paris et sa région en compte en effet plusieurs millions, rappelle le média. Qui plus est, ils seraient deux fois plus nombreux que les Parisiens, ajoute Ouest-France en citant des scientifiques. Ce qui donne pas moins de six millions de rats vivant dans la capitale et présentant une menace pour la santé publique.Des tentatives vainesConsciente de ce problème, la mairie de Paris a adopté en décembre 2016 un plan d’action censé limiter la prolifération de ces rongeurs dans l’espace public et limiter leur circulation du sous-sol vers la surface.Pour atteindre cet objectif, les autorités ont mis en place des mesures comme la pose de raticides sur les sites les plus concernés, ou encore la limitation d'accessibilité aux déchets alimentaires. Elles augmentent aussi le nombre de tournées de ramassages des poubelles.250 jardins sont par ailleurs désormais équipés d’abri-bacs, 221 sites de bacs roulants et 310 poubelles modèle sac protégé. La lutte ne semble néanmoins pas du tout gagnée.

