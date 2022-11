https://fr.sputniknews.africa/20221130/la-pologne-veut-annexer-lukraine-occidentale-selon-le-chef-du-renseignement-exterieur-russe-1057133910.html

La Pologne veut annexer l’Ukraine occidentale, selon le chef du renseignement extérieur russe

La Pologne intensifie ses préparatifs d’annexion de l’Ukraine occidentale. Pour la légitimer, Varsovie se propose d’organiser des référendums sur les... 30.11.2022, Sputnik Afrique

Les préparatifs d’annexion de l’Ukraine occidentale battent leur plein en Pologne, selon le directeur du Service russe des renseignements extérieurs (SVR) Sergueï Narychkine.Pour justifier l’annexion, Varsovie envisage des référendums sur les territoires en question.Compensation pour l’aide militaireM.Narychkine estime que Varsovie se propose d’agir vite, craignant qu’en hiver ses partenaires au sein de l’Otan ne tentent de s’entendre avec Moscou sans prendre en considération les intérêts des Ukrainiens et des Polonais.D’autant plus que les dirigeants polonais sont convaincus qu’ils méritent une compensation généreuse pour l’aide militaire à Kiev et l’accueil des réfugiés.Le chef du SVR a mis en garde Varsovie contre les tentatives d’annexer ces territoires. Il a rappelé que l’histoire connaissait "de tristes exemples d’affrontements entre les nationalistes ukrainiens et polonais" et a appelé à ne pas répéter les mêmes erreurs.Fin avril, M.Narychkine avait déclaré que Washington et Varsovie examinaient des projets de mise en place d’un contrôle militaro-politique polonais sur "les territoires historiques" de la Pologne en Ukraine. Il s’agit, au fond, de répéter le "marché" historique après la Première Guerre mondiale, alors que la Triple-Entente avait reconnu le droit de Varsovie d’occuper une partie de l’Ukraine. Il s’agissait de protéger la population contre "la menace bolchévique", puis d’incorporer ces territoires.Selon lui, il est prévu que la "force de paix" polonaise sera déployée dans les régions ukrainiennes où la menace du face-à-face avec les militaires russes est minimale.

