Un supporter camerounais meurt en regardant un match

Un supporter camerounais meurt en regardant un match

Un septuagénaire camerounais est décédé en regardant le match de son équipe qui affrontait la Serbie. L’homme aurait subi un arrêt cardiaque. 29.11.2022, Sputnik Afrique

Un supporter est décédé lors du match entre le Cameroun et la Serbie, qui a eu lieu le 28 novembre, rapporte le site Actu Cameroun.Selon le média, ce septuagénaire serait mort des suites d’un arrêt cardiaque. Un match frappantD’après des sources, citées par le site, ce fan des Lions indomptables n’a pas pu supporter le suspense. Les deux équipes ont livré un beau combat, mais quand la Serbie menait 3-1, le troisième but lui aurait provoqué un arrêt du cœur.Au final, l’équipe camerounaise a retrouvé ses esprits et le match a fini par une égalité.

