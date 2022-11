https://fr.sputniknews.africa/20221129/un-but-initialement-attribue-a-ronaldo-suscite-la-polemique-au-mondial-2022--1057127744.html

Un but initialement attribué à Ronaldo suscite la polémique au Mondial 2022

Un but initialement attribué à Ronaldo suscite la polémique au Mondial 2022

Un but marqué par la sélection du Portugal lors du match contre l’Uruguay a fait débat au Qatar. Initialement accordé à Cristiano Ronaldo, c’est finalement... 29.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-29T20:29+0100

2022-11-29T20:29+0100

2022-11-29T20:29+0100

mondial 2022

portugal

cristiano ronaldo (cr7)

uruguay

star

ballon d'or fifa

polémique

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/1d/1057127588_0:126:3163:1905_1920x0_80_0_0_e623a377fcdf090a8d67034fdbdf1bd0.jpg

Cristiano Ronaldo (CR7), attaquant de l’équipe portugaise de football, pensait avoir inscrit le premier but de la Seleção das Quinas, à la 54e minute, face à l’Uruguay à la Coupe du monde 2022.Mais après visionnage du ralenti, le but a été en fin de compte attribué à Bruno Fernandes, coéquipier de la star portugaise, laquelle était pourtant sûre d’avoir touché le ballon qui a terminé au fond du filet.Une décision contestéeLe quintuple Ballon d’or n’a pas du tout été d’accord avec la décision d’attribuer ce but à Bruno Fernandes, car il est convaincu d’en être l’auteur. Il a alors envoyé un sms à Piers Morgan, journaliste anglais, qui l’avait d’ailleurs récemment interviewé.Clap de finPour clore le débat, l’équipementier Adidas, qui se réfère au capteur intégré dans ses ballons au Mondial, a confirmé que Cristiano Ronaldo n’avait pas touché le ballon.CR7, qui est sur le point d’égaler la légende portugaise Eusébio da Sil Ferreira, dit Eusébio, avec un 9e but, devra patienter au moins jusqu’au 2 décembre, date du dernier match de poule face à la Corée du Sud.

portugal

uruguay

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

mondial 2022, portugal, cristiano ronaldo (cr7), uruguay, star, ballon d'or fifa, polémique