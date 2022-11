https://fr.sputniknews.africa/20221129/top-10-des-faits-les-plus-marquants-sur-le-premier-match-entre-liran-et-les-usa-au-mondial-1998-1057125203.html

Top 10 des faits les plus marquants sur le premier match entre l’Iran et les USA au Mondial 1998

L'Iran et les États-Unis s'affrontent en match de la Coupe du monde au Qatar, 24 ans après la première rencontre entre les deux équipes lors d’un Mondial. Tour... 29.11.2022, Sputnik Afrique

En juin 1998, dans le stade Gerland à Lyon, ces deux équipes ont joué pour la première fois dans une particulière. À la fin du match, les joueurs se sont échangés leurs maillots et se sont adressés des accolades.Voici 10 faits marquants de cette rencontre.Ce 29 novembre, le match entre les Iraniens et les Américains pour la qualification aux huitièmes de finale attire aussi une attention à part entière. En effet, il a été précédé par un scandale lié au drapeau iranien. La fédération américaine de football l’affiché sans blason "Allah" sur les réseaux sociaux. Une démarché qualifiée de "crime" et d’"insulte" par la fédération iranienne qui a ensuite déposé une plainte auprès de la FIFA.

