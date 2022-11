https://fr.sputniknews.africa/20221129/mondial-2022-le-gardien-camerounais-claque-la-porte-le-selectionneur-sexplique-1057123427.html

Mondial 2022: le gardien camerounais claque la porte, le sélectionneur s'explique

Mondial 2022: le gardien camerounais claque la porte, le sélectionneur s’explique

Coup de tonnerre au sein de l'équipe camerounaise de football en plein Mondial 2022! Le gardien de but part en pleine compétition, malgré l'intervention du... 29.11.2022

André Onana, le gardien des Lions indomptables, a pris la décision radicale d’abandonner la sélection camerounaise en pleine Coupe du monde 2022 avant le match contre la Serbie. Rigobert Song, sélectionneur de l’équipe, donne son avis sur ce départ, relate le site ivoirien Afrique-sur7.M.Song, sans méconnaître le talent et l’importance de l’ex-gardien des Lions, trouve que le plus important, c’est l’équipe, dans laquelle il faut un esprit de respect et de discipline.Des tensions persistantes?Un désaccord sur le modèle de jeu aurait existé entre M.Onana et le chef du staff des Lions indomptables du Cameroun, selon les médias occidentaux.Malgré l’intervention de Samuel Eto’o, président de la Fédération de football camerounaise (Fécafoot), pour calmer les choses, le gardien n’est pas revenu sur sa décision.Ce n’est pas la première polémique au sein de l’équipe nationale du Cameroun. En effet, avant le début de la Coupe du Monde 2022, certains supporteurs camerounais avaient décrié le choix des 26 joueurs sélectionnés.

