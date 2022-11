Le plus grand volcan actif du monde entre en éruption à Hawaï - vidéo

https://fr.sputniknews.africa/20221129/le-plus-grand-volcan-actif-du-monde-entre-en-eruption-a-hawai---images-1057117420.html

Le plus grand volcan actif du monde, le Mauna Loa, situé à Hawaï, est entré en éruption dimanche soir, a indiqué l'Institut de géophysique américain (USGS).Les coulées de lave sont contenues au sommet et ne menacent pas actuellement les populations qui vivent en aval du volcan, a souligné l’USGS.Le Mauna Loa est entré en éruption pour la première fois en près de 40 ans, projetant des cendres lundi matin.Selon les services météorologiques américains (NWS), des cendres volcaniques pourraient s'accumuler autour du volcan.Le Mauna Loa, qui s'élève à 4.169 mètres, est situé sur l'île de Hawaï, la plus grande de cet archipel du Pacifique.Le volcan est entré en éruption 33 fois depuis 1843.

