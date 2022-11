https://fr.sputniknews.africa/20221128/une-serie-dattentats-dejouee-dans-la-region-de-zaporojie--1057109928.html

Une série d’attentats déjouée dans la région de Zaporojié - vidéo

Une série d'attaques terroristes dans des lieux bondés de la région de Zaporojié a été évitée, selon le Service fédéral de sécurité russe. Les suspects... 28.11.2022, Sputnik Afrique

Le service fédéral de sécurité russe (FSB) a annoncé ce 28 novembre avoir déjoué une série d’attentats dans des lieux fréquentés de la région de Zaporojié.Selon la source, ces attaques étaient préparées à la demande des services spéciaux ukrainiens.Trois ressortissants d’Ukraine, dont certains ayant des antécédents criminels, ont été arrêtés. Ils avaient planifié d’installer une bombe dans un marché de la ville de Melitopol. Une localité de la région de Zaporojié, rattachée à la Russie fin septembre suite aux référendums.Les terroristes ont admis avoir agi sur ordre des services de sécurité ukrainiens "pour intimider les civils".D’après le FSB, l’un des suspects a affirmé avoir accepté la proposition d’organiser cet attentat de la part de la partie ukrainienne. Сelle-ci lui a promis de le "blanchir" de son délit de vol.Des explosifs et des armes retrouvés Des composants d'engins explosifs improvisés et des détonateurs électriques ont été saisis dans les véhicules des suspects. En outre, deux pistolets avec des munitions et une grenade à mèche ont été récupérés dans leurs appartements.Les individus ont déjà été emmenés à Moscou. Ils sont visés par des poursuites pénales pour préparation d'actes terroristes et trafic illégal d'armes à feu, de munitions, d'explosifs et d'engins explosifs.

