Un nul fou entre Cameroun et Serbie au Mondial 2022

Un nul fou entre Cameroun et Serbie au Mondial 2022

Pour leur second match du Mondial 2022, les Lions Indomptables ont arraché un nul face à la Serbie (3-3) après avoir été menés 3 à 1 à quelque trente minutes...

Le Cameroun, mené 3-1 à un peu moins d'une demi-heure de la fin, s'est maintenu en vie dans ce Mondial 2022 en accrochant la Serbie (3-3) au terme d'un match fou entre deux équipes en ballottage très défavorable au sein du groupe G, ce lundi 28 novembre, à Doha.Les Camerounais ont été les premiers à ouvrir le score grâce à Jean-Charles Castelletto (29e).Les Serbes s'en sont remis à une tête décroisée de Strahinja Pavlovic (bien servi par Dusan Tadic) pour se remettre dans le match peu avant la pause (45+1). Et 120 secondes plus tard, Sergej Milinkovic-Savic a refroidi les supporteurs africains d'une frappe depuis l'entrée de la surface (45+3).Un tir du gauche de "SMS" sur lequel le gardien Devis Epassy aurait pu faire mieux, le remplaçant du titulaire habituel André Onona (écarté avant le match pour des motifs disciplinaires) ayant manqué de fermeté sur sa ligne. À la 53e minute, Mitrovic signait le 3-1 avec son 51e but en sélection en concluant après que ses équipiers aient fait joujou avec une défense adverse aux abois.Le Cameroun inscrit deux buts en 3 minutesLa suite a été rocambolesque. Peut-être trop sûrs d'eux, les hommes de Dragan Stojkovic ont laissé filer la rencontre. L'entrée de Vincent Aboubakar a finalement changé tout pour le Cameroun.En trois minutes (63e et 66e), les hommes de Rigobert Song ont recollé, inscrivant deux buts à la limite du hors-jeu, à la suite d'un mauvais alignement de la défense serbe et grâce à des réalisations de Vincent Aboubakar (63e) et Éric Maxim Choupo-Moting (66e).Ce match nul, s'il donne l'espoir aux deux équipes de sortir de la phase des poules, laisse toutefois les deux formations à la remorque de la Nati et de la Seleçao qui s'affrontent plus tard dans la journée pour se disputer la tête du groupe G.

