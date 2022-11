https://fr.sputniknews.africa/20221128/un-canon-automoteur-russe-tire-sur-des-equipements-militaires-ukrainiens---video--1057109008.html

Un canon automoteur russe tire sur des équipements militaires ukrainiens - vidéo

Filmée sur la ligne de front, cette vidéo montre les tirs d’un canon automoteur russe Akatsiya contre des zones de concentration de militaires ukrainiens et de... 28.11.2022, Sputnik Afrique

L’équipage d’une unité d'artillerie automotrice Akatsiya a anéanti un poste d'observation ukrainien dans la direction de Zaporojié, a déclaré à Sputnik un commandant russe.Sur la vidéo, il est possible de voir l’artillerie en fonctionnement. Des effectifs et des équipements militaires ennemis ont été visés lors de ces manoeuvres.De l’artillerie et des fortifications détruitesRécemment, une autre vidéo avait montré le fonctionnement des canons Akatsiya ciblant de l’artillerie et des fortifications ennemies dans la même zone de l’opération spéciale en Ukraine.Plusieurs points d’appui et lance-roquettes multiples Grad, situés à une distance d'environ 15 kilomètres, avaient alors été détruits.

