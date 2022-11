https://fr.sputniknews.africa/20221128/sept-etats-deploieront-bientot-des-troupes-au-ghana-1057115371.html

Sept États déploieront bientôt des troupes au Ghana

Sept États déploieront bientôt des troupes au Ghana

Le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Mali, le Niger et le Togo, ont décidé de déployer une force multinationale au Ghana dans le cadre de l’Initiative d’Accra pour lutter efficacement contre le terrorisme, relate ce lundi 28 novembre le site d’information Maliweb.Réunis le 22 novembre dans la capitale ghanéenne sous la présidence de Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, les chefs d’État participants de l’Initiative d’Accra se sont fixés un délai d’un mois pour rendre opérationnelle cette force conjointe.Ce contingent, appelé task-force, comprendra 10.000 soldats qui seront stationnés à Tamalé, au Ghana, avec un volet renseignement à Ouagadougou, au Burkina Faso, précise un communiqué des pays membres repris par Maliweb.L’Initiative d’AccraCréée en 2017 pour lutter contre le terrorisme, l’Initiative d’Accra réunissait initialement le Ghana, la Côte d’Ivoire, le Bénin, le Togo et le Burkina Faso. En 2019, le Mali et le Niger l'ont rejointe en qualité de membres observateurs, suivis plus tard par le Nigéria.L’organisation repose principalement sur trois axes. D’abord, le partage d’informations et de renseignements. Ensuite, la formation du personnel de sécurité et de renseignement, et enfin la conduite d’opérations militaires conjointes transfrontalières.Tous les trois mois, L’Initiative tient des réunions ministérielles précédées d’une rencontre technique des responsables en charge de la sécurité et des renseignements.

