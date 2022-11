https://fr.sputniknews.africa/20221128/le-senegal-mise-sur-le-renforcement-de-la-lutte-contre-le-terrorisme-la-drogue-et-la-criminalite-1057109400.html

Le Sénégal mise sur le renforcement de la lutte contre le terrorisme, la drogue et la criminalité

28.11.2022

Le gouvernement sénégalais est déterminé à poursuivre ses efforts en vue de d'augmenter ses capacités de lutte contre le terrorisme, la drogue et la criminalité, a indiqué, dimanche devant le parlement à Dakar, le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome.M. Diome, qui s'exprimait lors de l'examen par les députés de l'Assemblée nationale du projet du budget pour l'année 2023 de son département, a souligné que le projet de budget du ministère de l'intérieur est examiné dans "un contexte sécuritaire complexe'' marqué par de "nouveaux enjeux et défis liés à l'exploitation prochaine du pétrole et du gaz au Sénégal''.Selon un rapport de l'Assemblée nationale, les autorisations d'engagement du ministère de l'Intérieur, chargé notamment de la sécurité publique, s'élèvent à plus de 310 milliards de francs CFA (environ 491,2 millions de dollars américains).Le rapporte souligne que le montant des crédits de paiement dudit ministère est de plus de 180 milliards de francs CFA (environ 285,2 millions de dollars).D'autre part, la plénière consacrée à l’examen de ce projet a été suspendue à cause d’une dispute entre des députés de Benno Bokk Yaakaar (BBY, majorité), d’un côté, de Yewwi Askan Wi (YAW, opposition) et de Wallu Sénégal de l’autre côté.Amadou Mame Diop, le président de l’Assemblée nationale, a suspendu la plénière deux fois, pendant une vingtaine de minutes d’abord, pendant près d’une heure plus tard, sans que les deux parties ne parviennent à s’entendre, ajoute la même source.La séance doit reprendre ce lundi à 9h00, a décidé le président de l'Assemblée nationale Amadou Mame Diop.

