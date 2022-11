https://fr.sputniknews.africa/20221127/lalgerie-ambitionne-dexporter-son-electricite-vers-leurope-1057100851.html

L’Algérie ambitionne d’exporter son électricité vers l’Europe

Fournissant déjà de l’électricité à la Tunisie, l’Algérie prévoit d’augmenter sa production et d’étendre le champ de ses exportations vers les pays européens... 27.11.2022, Sputnik Afrique

maghreb

algérie

électricité

énergie

union européenne (ue)

L’Algérie dispose "d’importantes quantités d’énergie" et envisage d’exporter davantage son électricité, a indiqué le PDG du groupe algérien énergétique Sonelgaz, cité par le média Algérie 360.S’exprimant devant les journalistes, Mourad Adjel a fait part de "l’ambition de l’Algérie d’étendre le champ de ses exportations d’énergie électrique vers les pays européens"."La production nationale dépasse les 25.000 mégawatts (MW) et devrait excéder les 40.000 voire les 45.000 MW à l’horizon 2035", a-t-il précisé.Actuellement, la consommation nationale avoisine les 16.000-17.000 MW. Le pays exporte de l’électricité vers la Tunisie et s’apprête à en livrer à la Libye. En septembre, Mourad Adjel avait déjà évoqué un projet d'exportation d'électricité vers l'Italie, qui était au stade d'étude.Le partenariat entre l’UE et l’AlgérieEn quête de livraisons énergétiques, l’Union européenne se tourne progressivement vers l’Algérie. Ainsi, le 11 octobre, lors de sa visite à Alger, la commissaire européenne à l’Énergie Kadri Simson a plaidé pour un "partenariat stratégique de long terme" avec l’Algérie en la qualifiant de "fournisseur de gaz important et fiable".Quant à l’électricité, le ministre algérien de l’Énergie Mohamed Arkab a fait savoir, toujours le 11 octobre, que son pays envisage de poser des câbles à haute tension dans la Méditerranée pour exporter de l’électricité vers l’Europe.L’Algérie projette également de produire jusqu’à 50% de son électricité à partir de sources renouvelables d’ici 2035, a affirmé le ministre.

