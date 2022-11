https://fr.sputniknews.africa/20221127/la-france-constate-un-record-absolu-de-detenus-1057101270.html

La France atteint son record absolu en nombre de détenus

Le nombre de détenus en France a atteint son plus haut historique au mois de novembre, avec 72.809 personnes derrière les barreaux, dépassant le précédent record atteint juste avant le confinement, mi-mars 2020, selon les données statistiques du ministère de la Justice.Les établissements pénitentiaires français comptaient au 1er novembre 72.809 détenus pour 60.698 places opérationnelles, soit une densité carcérale de 120%, contre 115,4% il y a un an.Le précédent record (72.575 détenus) avait été enregistré en mars 2020 , à la veille du confinement décidé pour lutter contre la pandémie de Covid-19 et qui avait entraîné une chute drastique du nombre de prisonniers. Les statistiques étaient remontées régulièrement depuis, jusqu'à frôler ce plus-haut historique le mois dernier, avec 72.350 personnes incarcérées au 1er octobre.Sur une année, on dénombre 2.997 prisonniers en plus - ils étaient 69.812 au 1er octobre 2021 - soit une hausse de 4,3%. Selon les chiffres officiels du ministère, 15.469 détenus sont actuellement en surnombre par rapport aux places disponibles dans les établissements pénitentiaires (contre 13.170 il y a un an). En raison de cette surpopulation, 2.225 sont contraints de dormir sur des matelas posés à même le sol. 3,5% des personnes incarcérées sont des femmes et 0,8%, des mineurs.Plus du quart des détenus (26,9%) sont des prévenus, c'est-à-dire des personnes en attente de jugement - et donc présumés innocents.La densité carcérale dans les maisons d'arrêt, où sont incarcérés ces prévenus et les condamnés à de courtes peines, grimpe à 142,8%.

