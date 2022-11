https://fr.sputniknews.africa/20221126/tentative-avortee-de-coup-detat-a-sao-tome-et-principe-selon-le-premier-ministre-1057090401.html

Tentative avortée de coup d'Etat à Sao Tomé-et-Principe, selon le Premier ministre

Le chef du gouvernement de Sao Tomé-et-Principe a fait part d'un coup d'État déjoué dans la nuit du 24 au 25 novembre. Le quartier général de l'armée a été... 26.11.2022, Sputnik Afrique

sao tomé-et-principe

afrique subsaharienne

armée

commandos

L'armée a déjoué une tentative de coup d'Etat vendredi à Sao Tomé-et-Principe, a indiqué le Premier ministre de ce petit pays insulaire du golfe de Guinée, considéré comme un modèle de démocratie parlementaire en Afrique centrale.Le Premier ministre accuse l'ex-président de l'Assemblée nationale, Delfim Nevès, qui a été arrêté, d'en être l'un des commanditaires, rapportent des médias.Quatre hommes, dont l'ex-numéro 1 du Parlement, Delfim Nevès, ainsi qu'un ex-mercenaire déjà auteur d'une tentative de putsch en 2009, ont été arrêtés après avoir été dénoncés par un commando de quatre hommes capturés après six heures d'échanges de tirs au quartier général de l'armée, qu'ils avaient attaqué dans la nuit, a révélé le chef du gouvernement, Patrice Trovoada, cité par des médias."Je veux rassurer tout le monde, les forces armées ont la situation sous contrôle", a déclaré le chef du gouvernement, dans la vidéo d'un entretien avec des journalistes santoméens .Un militaire, "pris en otage", a été blessé, "mais il pourra reprendre ses activités dans quelques jours", a dit M. Trovoada, notant que "l'opération était commanditée par certaines personnalités du pays en complicité avec certaines autres au sein du camp de l'armée, les quatre assaillants ont été interpellés et ont dénoncé certains autres, dont Delfim Nevès et Arlecio Costa"."La situation dans la caserne est sous contrôle, mais nous devons avoir la certitude que le pays est complètement sous contrôle", a assuré M. TrovoadaIl a annoncé qu'une enquête était en cours, relevant que l'armée "a l'obligation de clarifier la situation, s'il y a eu d'autres ramifications au sein des forces armées".

