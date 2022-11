https://fr.sputniknews.africa/20221126/licencie-pour-avoir-refuse-lapero-corporatif-ce-francais-gagne-en-justice-1057095383.html

Licencié pour avoir refusé l’apéro corporatif, ce Français gagne en justice

Licencié pour avoir refusé l’apéro corporatif, ce Français gagne en justice

Un Français a gagné le droit d'être ennuyeux au bureau après qu'un tribunal de Paris a jugé que son employeur avait eu tort de le licencier pour ne pas sortir... 26.11.2022, Sputnik Afrique

La justice française a annulé en partie le licenciement d’un Français qui ne voulait pas se livrer aux pratiques de team building et a été en désaccord avec les méthodes de management.En mars 2015, le plaignant a été licencié du poste de consultant senior pour "insuffisance professionnelle" car il refusait la culture "fun et pro", dénomination officielle employée dans l’entreprise. Il travaillait chez Cubik Partners, cabinet parisien de conseil et de formation dans le secteur hospitalier.La culture de l’apéroCette culture se traduisait "par la nécessaire participation aux séminaires et aux pots de fin de semaine générant fréquemment une alcoolisation excessive de tous les participants", note la Cour de cassation, juridiction la plus élevée en France. La pratique a été encouragée par les associés du cabinet qui ont également prôné "promiscuité, brimades et incitation à divers excès et dérapages". De plus "la culture de l’apéro" a même été citée "dans la restitution de l'atelier culture Cubik 2011".Ainsi, la société Cubik Partners a été condamnée à payer 3.000 euros au plaignant. Selon franceinfo, l’homme réclame également plus de 400.000 euros de dédommagement de licenciement, dans un autre procès à venir.

