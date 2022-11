https://fr.sputniknews.africa/20221125/le-president-francais-fait-lobjet-dune-enquete-pour-financement-illegal-de-sa-campagne-1057083036.html

Le Président français fait l'objet d'une enquête pour financement illégal de sa campagne

Le Président français fait l'objet d'une enquête pour financement illégal de sa campagne

Des juges d'instruction enquêtent sur le rôle des cabinets de conseil lors des élections de 2017 et 2022. 25.11.2022, Sputnik Afrique

Le parquet national financier de France a annoncé jeudi avoir ouvert fin octobre deux informations judiciaires portant sur l'intervention des cabinets de conseil dans les campagnes électorales de 2017 et 2022, après les nombreuses accusations qui ont visé le chef de l'État Emmanuel Macron sur ses liens avec McKinsey.Pendant la dernière présidentielle, un rapport du Sénat avait suscité de vives polémiques sur l'utilisation des fonds publics au profit de ces cabinets et l'opposition avait réclamé une enquête sur l'éventuel favoritisme dont McKinsey aurait bénéficié de la part de la majorité macroniste."Il appartient à la justice de conduire ces investigations en toute indépendance", a sobrement commenté l'Élysée jeudi soir, après avoir "pris connaissance de la communication" du PNF.Après un article du Parisien intitulé "Affaire McKinsey: Emmanuel Macron visé par une enquête pour financement illégal de campagne", le PNF jeudi a publié un communiqué pour "clarifier la situation de différentes procédures pénales" initiées après le rapport du Sénat et divers plaintes et signalements.

avec AFP

emmanuel macron, france, international, justice, campagne électorale, mckinsey & company