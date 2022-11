https://fr.sputniknews.africa/20221125/kanye-west-suggere-quil-sera-candidat-a-la-presidentielle-us-de-2024-1057089393.html

Kanye West suggère qu'il sera candidat à la présidentielle US de 2024

Kanye West suggère qu'il sera candidat à la présidentielle US de 2024

Le rappeur américain Kanye West, englué dans une série de polémiques, a suggéré qu'il serait candidat à l'élection présidentielle de 2024 et affirmé avoir... 25.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-25T20:45+0100

2022-11-25T20:45+0100

2022-11-25T20:45+0100

kanye west

adidas

états-unis

donald trump

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102881/15/1028811588_0:249:4324:2681_1920x0_80_0_0_a0e703e2ccb013220f18ed95ce4ae53b.jpg

L'artiste, qui se fait appeler Ye, a publié une série de vidéos sur son compte Twitter dans la nuit de jeudi à vendredi, accompagnées du logo "Ye 24".Dans l'une d'entre elles, le rappeur de 45 ans évoque une conversation qu'il a eue avec l'ancien président Donald Trump, qui a lui-même annoncé sa candidature à l'élection américaine de 2024."Je lui ai demandé d'être mon vice-Président", déclare Ye, assurant que Donald Trump a "commencé a lui hurler dessus". Le trublion de la musique et de la mode s'était déjà lancé dans une improbable candidature à l'élection américaine de 2020, recueillant seulement 70.000 voix.Le 45ème président des Etats-Unis a confirmé vendredi avoir dîné avec la star du rap dans sa résidence de Floride, mais a assuré que le repas était "rapide" et "sans histoire".Récents déboiresAu coeur d'une série de controverses, Ye a été vivement critiqué ces dernières semaines pour avoir porté un t-shirt détournant le slogan antiraciste "Black Lives Matter" et pour avoir publié sur Instagram et Twitter des propos dénoncés comme antisémites.Son ancien partenaire Adidas a aussi annoncé jeudi l'ouverture d'une enquête après que des employés du groupe ont accusé le rappeur de comportement à caractère sexuel déplacé et d'intimidations.

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

kanye west, adidas, états-unis, donald trump