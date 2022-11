https://fr.sputniknews.africa/20221125/cote-divoire-plus-de-20000-entreprises-creees-en-2022-1057085859.html

Côte d’Ivoire: plus de 20.000 entreprises créées en 2022

Côte d’Ivoire: plus de 20.000 entreprises créées en 2022

Au cours de l’exercice 2022, entre janvier et octobre, le Guichet unique de formalités des entreprises (GUFE) en Côte d’Ivoire a enregistré la création de... 25.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-25T14:59+0100

2022-11-25T14:59+0100

2022-11-25T15:01+0100

côte d'ivoire

afrique subsaharienne

afrique

entreprise

business

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/05/1044707248_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_23900facb13c62d84161e335059a8bfb.jpg

Dans le cadre de l’agrément au code des investissements, de janvier à octobre 2022, ce sont 714 milliards de FCFA d’investissements agréés contre 575 en 2021, a affirmé, jeudi à Abidjan, la Directrice générale du Centre de promotion des Investissements en Côte d’Ivoire (CEPICI), Solange Amichia.Le délai moyen de création d’entreprise est passé de quinze jours en 2021 à moins de trois jours à fin octobre 2022, s’est félicitée Mme Amichia lors d’une conférence de presse consacrée à la présentation du bilan de l’exercice 2022 du CEPICI.Elle a précisé que 47% d’investisseurs sont des nationaux et 53% des étrangers, ajoutant que l’agro-industrie, avec 63% des investissements, demeure le secteur prépondérant, suivi de ceux du plastique (10%) et du bois (6%). Le nombre d’emplois prévisionnel est de 7 103.Les secteurs de création d’entreprises les plus visés en 2022 sont les prestations de services (44%, entre autres, architecture, ingénierie, contrôle technique, location de voiture, etc.), le commerce (23%) et les BTP (13%).Au titre des perspectives alignées sur le Plan national de Développement 2021-2025 et la vision 2030 pour ’’Une Côte d’Ivoire solidaire’’, Solange Amichia a assuré que le CEPICI mettra en œuvre des stratégies efficaces en vue de mobiliser davantage d’investissements nationaux et internationaux.À cet effet, elle a annoncé que sa structure souhaite accroître le taux d’investissements privés de 16% en 2020 à 25% en 2025 et mobiliser 32.116 milliards de FCFA au titre des investisseurs privés des entreprises.

côte d'ivoire

afrique subsaharienne

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

côte d'ivoire, afrique subsaharienne, afrique, entreprise, business