https://fr.sputniknews.africa/20221124/une-offre-serait-prete-pour-ronaldo-dans-un-club-ghaneen-1057074973.html

Une offre serait prête pour Ronaldo dans un club ghanéen

Une offre serait prête pour Ronaldo dans un club ghanéen

Au Ghana, un homme politique envisage le transfert de Cristiano Ronaldo dans une équipe de Premier League ghanéenne. Une offre pourrait être faite d’ici le 25... 24.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-24T13:33+0100

2022-11-24T13:33+0100

2022-11-24T13:33+0100

international

afrique subsaharienne

ghana

cristiano ronaldo (cr7)

contrat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103715/50/1037155066_0:61:949:595_1920x0_80_0_0_44ec15e203555a4596b2e82da62114dd.jpg

Cristiano Ronaldo désormais libre de tout contrat serait convoité en Afrique.Le président Wontumi, un homme politique et d’affaires ghanéen, Bernard Antwi Boasiako de son vrai nom, se serait fixé pour objectif d’amener la superstar portugaise à l’équipe de Premier League ghanéenne Kumasi Asante Kotoko, rapporte ghbase.Andy Owusu, l'assistant du président Wontumi, a déclaré mercredi 23 novembre sur le plateau de la radio Pure FM, basée à Kumasi, que l’offre du contrat pourrait être soumise avant le 25 novembre 2022."Bonne chance pour l’avenir"Le politicien et homme d'affaires ghanéen de 45 ans a récemment fait la une des journaux après avoir fait une offre ratée de 3,1 milliards de dollars pour acheter l'équipe de Premier League anglaise Chelsea.CR7 qui va souffler sa 38e bougie le 5 février prochain est libéré de son contrat à Manchester United depuis mardi 22 novembre.Un avenir encore incertainLe quintuple Ballon d’or a récemment estimé lors d’une interview qu’il pouvait encore évoluer au plus haut niveau pendant deux à trois saisons.Depuis l'annonce de son départ, les rumeurs se sont multipliées sur son prochain club. On l'a ainsi annoncé du côté de Chelsea. Puis, son nom a été lié au FC Barcelone. Au Portugal, on a évoqué la possibilité qu'il puisse évoluer avec Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Toutefois, Marca a annoncé mercredi 23 novembre qu’il n’avait que deux pistes à l’heure actuelle. La première mène à Newcastle. Le média ibérique indique que l'Al-Nassr saoudien est également prêt à offrir une fortune pour l’accueillir.L’hypothèse du retour du Portugais au Real Madrid évoquée récemment n’a pas duré longtemps.Le média ibérique Defensa Central explique que Florentino Pérez a exclu cette option. D'autant que cela pourrait déstabiliser son vestiaire et laisser moins de place aux jeunes joueurs. Il estime que CR7 a fait son temps à Madrid et qu'il n'entre pas dans le projet mis en place. Carlo Ancelotti serait d'ailleurs d'accord avec son patron.

afrique subsaharienne

ghana

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, afrique subsaharienne, ghana, cristiano ronaldo (cr7), contrat