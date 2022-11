https://fr.sputniknews.africa/20221124/le-brise-glace-nucleaire-russe-iakoutia-lun-des-plus-grands-au-monde-1057070957.html

Le brise-glace nucléaire russe Iakoutia, l'un des plus grands au monde

La Russie a mis à l’eau le Iakoutia, l’un des brise-glace à propulsion nucléaire du projet 22220, qui sont les plus grands et les plus puissants du monde... 24.11.2022, Sputnik Afrique

La cérémonie de mise à l'eau de la coque du nouveau brise-glace nucléaire russe Iakoutia s’est tenue à Saint-Pétersbourg. Le Président Vladimir Poutine y a assisté en visioconférence.Ce brise-glace polyvalent est le troisième de la série construite dans le cadre du projet 22220 qui comprend les plus grands et les plus puissants brise-glace du monde. Voici les caractéristiques de ce navire.

