Un séisme de magnitude 6,1 frappe le nord-ouest de la Turquie

Un tremblement de terre de magnitude 6,1 sur l'échelle de Richter a frappé le nord-ouest de la Turquie mercredi à l'aube, a annoncé l'Institut américain des... 23.11.2022, Sputnik Afrique

La secousse, localisée à une profondeur d'une dizaine de kilomètres, s'est produite à 04H08 (01H08 GMT) à environ 170 km à l'est d'Istanbul, la plus grande ville du pays, a précisé l'USGS.Les autorités turques ont annoncé la magnitude du séisme comme étant de 5,9, avec un épicentre situé à Gölyaka, dans la province de Düzce, dans le nord-ouest du pays.La Türkiye est située dans l'une des zones sismiques les plus actives du monde.

