ONG françaises interdites au Mali: "Le mal de la France en Afrique n'a même pas encore commencé"

Dans un entretien à Sputnik, un spécialiste en géopolitique a débattu de sujets brûlants comme l'interdiction au Mali des ONG financées par la France

Récemment, le Président français a désigné le rétablissement des liens avec le continent africain comme une priorité de son mandat. Cependant, cette mission pourrait ne "jamais" être accomplie, "et pas seulement avec le Mali, mais avec l’Afrique", a estimé au micro de Sputnik Adama Diabaté, spécialiste en géopolitique, directeur adjoint à l’Institut universitaire pour le développement territorial (IUDT) à Bamako.Il constate un "réveil chez les Africains, et pas seulement chez les intellectuels, qui ont finalement compris le fond des relations, qui étaient une exploitation unilatérale de l’Afrique".Situation autour des ONG au MaliAbordant le sujet de l’interdiction par le gouvernement de transition malien des organisations non-gouvernementales financées par la France, M.Diabaté a souligné que cela allait "créer beaucoup de problèmes aux Français en général"."Comme vous pouvez le deviner, ils travaillent à travers ces ONG ici (…). C’est à dire que ces ONG sont reliées directement au Quai d’Orsay. Officiellement on ne dit pas ça, mais nous sommes au courant."Pression occidentaleL’universitaire a également commenté les propos du ministre malien des Affaires étrangères, lequel a déclaré que les pays occidentaux imposaient leurs valeurs aux États africains et négligeaint le fait qu’ils pouvaient participer activement aux relations internationales.Pour lui, les Occidentaux, qui "ont vécu des colonies, de l’escroquerie" pendant 500 ans, "sont mentalement élevés et éduqués dans ce sens que tout le monde doit les servir".

