https://fr.sputniknews.africa/20221123/lunion-africaine-condamne-lattaque-terroriste-contre-un-poste-de-larmee-dans-louest-du-tchad-1057063893.html

L'Union africaine condamne l’attaque terroriste contre un poste de l’armée dans l’ouest du Tchad

L'Union africaine condamne l’attaque terroriste contre un poste de l’armée dans l’ouest du Tchad

L’Union africaine a condamné la lâche attaque terroriste contre un poste de l’armée dans l’ouest du Tchad ayant fait une dizaine de morts parmi les militaires... 23.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-23T11:11+0100

2022-11-23T11:11+0100

2022-11-23T11:11+0100

tchad

afrique subsaharienne

attentat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1e/1055697895_328:0:2938:1468_1920x0_80_0_0_07dd9bc57ac85c7d4fc5314d5ca340bf.jpg

"Je condamne fermement la lâche attaque terroriste qui a fait une dizaine de morts et des blessés au sein de l’Armée Tchadienne près de NGouboua, dans la région du Lac Tchad ", a écrit mercredi le président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, dans un tweet.Mardi, le porte-parole de la Présidence tchadienne, Brah Mahamat, a indiqué qu’une attaque terroriste contre un poste de l'armée dans l'ouest du Tchad a fait une dizaine de morts parmi les militaires.Dans un communiqué, M. Mahamat a indiqué qu'une unité de l'armée, "dépêchée en précurseur pour installer un poste avancé dans l'île de Bouka-Toullorom", a été "prise à partie par des éléments de la secte Boko Haram".L'assaut à eu lieu près de NGouboua, dans la région du lac Tchad, aux confins du Tchad, du Niger, du Cameroun et du Nigeria, où les groupes Boko Haram et état islamique en Afrique l'Ouest mènent régulièrement des attaques contre les armées et les civils dans les quatre pays.

tchad

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

tchad, afrique subsaharienne, attentat