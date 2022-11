https://fr.sputniknews.africa/20221123/la-namibie-enleve-la-statue-dun-officier-de-larmee-coloniale-allemande---video-1057069318.html

La Namibie enlève la statue d’un officier de l’armée coloniale allemande - vidéo

La Namibie enlève la statue d’un officier de l’armée coloniale allemande - vidéo

La statue du major allemand Curt Von François, considéré comme le fondateur de la Windhoek moderne, a été enlevée de sa plance devant le siège de... 23.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-23T19:26+0100

2022-11-23T19:26+0100

2022-11-23T19:26+0100

namibie

allemagne

colonisation

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/17/1057068988_0:135:3000:1823_1920x0_80_0_0_ee7c6a2baaa9c16fe9b65c6c453f8cf4.jpg

Après de multiples demandes et une pétition rédigée par le militant Hildegard Titus, la statue de Curt Von François, officier de l’armée coloniale allemande, a été enlevée de sa place dans la capitale namibienne.Décrite par M.Titus comme un symbole de "l'oppression coloniale", la statue de celui qui était "appelé à tort le fondateur de Windhoek" sera stockée au musée de la ville jusqu’à ce qu’un lieu approprié soit trouvé pour l'y réériger.Officier supérieur en Namibie entre 1889 et 1894, Von François était considéré nommé le fondateur de la capitale du pays. En 1893, il a dirigé les forces allemandes dans une opération qui a reçu le nom de massacre de Hoornkrans. Cette dernière a entraîné la mort des dizaines de Nama, dont la plupart étaient des femmes et des enfants.

namibie

allemagne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

namibie, allemagne, colonisation