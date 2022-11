https://fr.sputniknews.africa/20221122/vladimir-poutine-devoile-le-contenu-de-sa-derniere-conversation-avec-fidel-castro-1057058473.html

Vladimir Poutine dévoile le contenu de sa dernière conversation avec Fidel Castro

Vladimir Poutine dévoile le contenu de sa dernière conversation avec Fidel Castro

Le Président russe a inauguré ce 22 novembre à Moscou un monument en l’honneur de Fidel Castro. Lors de la cérémonie, il s’est souvenu de sa dernière... 22.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-22T17:53+0100

2022-11-22T17:53+0100

2022-11-22T17:54+0100

russie

cuba

fidel castro

miguel diaz-canel

international

vladimir poutine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/16/1057058317_0:0:3215:1808_1920x0_80_0_0_2c14377f12dd605b93608eb25b2af7ac.jpg

Ce mardi 22 novembre à Moscou, Vladimir Poutine a assisté à la cérémonie d’inauguration d’une statue à l’effigie de l’ancien chef cubain Fidel Castro, décédé en 2016 à l’âge de 90 ans. Miguel Diaz-Canel Bermudez, le Président actuel, a aussi pris part à l’événement.Non à la dictature, au pillage et au néocolonialismeDans son discours, le dirigeant russe a mentionné sa dernière interaction avec l'homme politique cubain, qui s’est déroulée en 2014.Dialogue politique au plus haut niveauM.Diaz-Canel a quant à lui assuré que Cuba "appréci[ait] le travail que la Fédération de Russie fait pour que le monde évolue vers la multipolarité".Le Président cubain a en outre déclaré que même dans des circonstances difficiles, les deux pays avaient réussi à maintenir un dialogue politique au plus haut niveau.

russie

cuba

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, cuba, fidel castro, miguel diaz-canel, international, vladimir poutine