Trois Casques bleus blessés par l'explosion d'une mine au nord du Mali

Trois Casques bleus blessés par l'explosion d'une mine au nord du Mali

22.11.2022

2022-11-22T17:19+0100

2022-11-22T17:19+0100

2022-11-22T17:19+0100

"Un de nos convois se rendant à Tombouctou le 21 novembre a heurté une mine. Trois Casques bleus ont été blessés, dont un grièvement", a indiqué, mardi, la Minusma sur Twitter.La Minusma, qui n'a pas précisé la nationalité des soldats, a condamné fermement cette attaque, réaffirmant sa détermination à poursuivre sa mission.Les mines et les Engins explosifs improvisés (EEI) ont causé la mort de 76 Casques bleus depuis le début de la mission en 2013, dont quatre Tchadiens en octobre, selon la Minusma.La Minusma, avec environ 12.000 soldats déployés au Mali, est la mission de l'Onu ayant subi le plus de pertes dans le monde ces dernières années. Depuis sa création en 2013, 181 de ses membres ont trouvé la mort dans des actes hostiles.Un rapport de la Minusma dénombrait 245 attaques aux Engins explosifs improvisés (EEI) et aux mines en 2021 et 134 en 2022, sur les huit premiers mois de des années 2021 et 2022. Ces attaques ont fait 103 morts en 2021 et 72 en 2022, majoritairement des soldats mais aussi des civils.Depuis 2012, le Mali est en proie à des attaques terroristes et des violences intercommunautaires ayant fait des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés.

