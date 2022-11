https://fr.sputniknews.africa/20221122/tirs-de-missiles-et-manuvre-habile-des-su-25-frappent-des-cibles-camouflees-ukrainiennes--video-1057053174.html

Tirs de missiles et manœuvre habile: des Su-25 frappent des cibles camouflées ukrainiennes – vidéo

Tirs de missiles et manœuvre habile: des Su-25 frappent des cibles camouflées ukrainiennes – vidéo

Volant à basse altitude, plusieurs avions d’attaque Su-25 russes ont porté des frappes sur des installations militaires ukrainiennes. Camouflées, les cibles... 22.11.2022, Sputnik Afrique

Le ministère russe de la Défense a publié ce mardi une séquence montrant des avions d’attaque Su-25 en action dans le cadre de l’opération militaire spéciale russe. Les équipages ont porté des frappes de missiles visant de l’équipement et des installations militaires des forces armées ukrainiennes.Ces aéronefs effectuent leurs tâches par paire et à basse altitude.Cibles camoufléesLa Défense a précisé que lors de cette sortie, les Su-25 ont réussi à détruire des positions fortifiées camouflées et des véhicules blindés des forces armées ukrainiennes.Selon les informations datant du 21 novembre, depuis le lancement de l’opération spéciale militaire russe, 333 avions, plus de 2500 drones et plus de 6700 chars ukrainiens ont été éliminés au total.

