Tchad: une dizaine de militaires tués dans une attaque terroriste

Une attaque terroriste contre un poste de l'armée dans l'ouest du Tchad à fait une dizaine de morts parmi les militaires, a annoncé mardi le porte-parole de la... 22.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-22T19:09+0100

Dans un communiqué, M.Mahamat a indiqué qu'une unité de l'armée, "dépêchée en précurseur pour installer un poste avancé dans l'île de Bouka-Toullorom", a été "prise à partie par des éléments de la secte Boko Haram*".L'assaut à eu lieu près de Ngouboua, dans la région du lac Tchad, aux confins du Tchad, du Niger, du Cameroun et du Nigeria, où les groupes Boko Haram* et Daech* en Afrique de l'Ouest mènent régulièrement des attaques contre les armées et les civils dans les quatre pays."Le chef de l'Etat a instruit d'ores et déjà le gouvernement aux fins d'une riposte appropriée," a-t-on ajouté de même source.*Organisation terroriste interdite en Russie

Maghreb Arabe Presse

