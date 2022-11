https://fr.sputniknews.africa/20221122/nous-sommes-a-un-moment-cle-de-lhumanite-nous-ne-sommes-plus-dans-les-guerres-dautrefois-1057054137.html

"Nous sommes à un moment clé de l’humanité, nous ne sommes plus dans les guerres d’autrefois"

"Nous sommes à un moment clé de l’humanité, nous ne sommes plus dans les guerres d’autrefois"

La chute d’un missile ukrainien en Pologne a fait craindre le déclenchement de la Troisième Guerre mondiale. Face à cet évènement d’une ampleur potentiellement... 22.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-22T10:40+0100

2022-11-22T10:40+0100

2022-11-22T10:40+0100

zone de contact

russie

ukraine

pologne

missile

volodymyr zelensky

otan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/16/1057053964_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_7cc38c8909cdef26c197e7b40d066a7f.png

«Nous sommes à un moment clé de l’humanité, nous ne sommes plus dans les guerres d’autrefois» La chute d’un missile ukrainien en Pologne a fait craindre le déclenchement de la Troisième Guerre mondiale. Face à cet évènement d’une ampleur potentiellement gravissime, la Pologne a finalement renoncé à faire usage de l’article 4 de l’Otan. Voici l’analyse du général Didier Tauzin pour Zone de contact.

Le monde s’est retrouvé au bord du précipice le soir du 17 novembre, lorsqu’un missile ukrainien est tombé en Pologne. Si Volodymyr Zelensky n’a pas tardé à accuser la Russie, la réaction américaine a été plus prudente. Pour le général Didier Tauzin, Washington et ses alliés ont fait machine arrière.Le général a rappelé que derrière le conflit actuel se cache une erreur historique remontant à la chute de l’URSS.Interrogé sur la manière dont l’escalade pourrait être évitée, le général Tauzin prévient:Pour plus de détails, écoutez notre nouvelle émission de Zone de Contact!► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Castbox► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

russie

ukraine

pologne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Anthony Lefebvre https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Anthony Lefebvre https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anthony Lefebvre https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

russie, ukraine, pologne, missile, volodymyr zelensky, otan, аудио