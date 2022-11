https://fr.sputniknews.africa/20221122/les-scientifiques-ont-explique-comment-ne-pas-devenir-accro-a-internet-1057056770.html

Les scientifiques ont expliqué comment ne pas devenir accro à Internet

Une équipe de spécialistes russes ont défini les critères qui contribuent à l'utilisation constructive d'Internet pour l'apprentissage et le développement... 22.11.2022, Sputnik Afrique

Des chercheurs de l'Université psychologique et pédagogique d'État de Moscou (MGPPU)(MSUPE) ont montré que la position active et consciente des étudiants aide à choisir un contenu utile sur Internet et contribue au développement de l'identité professionnelle. Les résultats ont été publiés dans la revue Psychological Science and Education.Dans le monde contemporain, le développement de la jeunesse est impensable sans Internet, notent des scientifiques de l'Université psychologique et pédagogique d'État de Moscou (MGPPU). La nature de l'utilisation d'internet, les préférences pour tel ou tel contenu influencent les adolescents et les jeunes, y compris leur choix de profession.Selon les chercheurs de l'Université il est très important d'étudier les critères qui contribuent à l'utilisation constructive d'Internet pour l'apprentissage et le développement personnel. Et il faut également comprendre ce qui conduit à ce que l'on appelle le "problème d'utilisation": éviter et reporter la solution de vrais problèmes, dépendance émotionnelle aux réactions sur le Web.Pour une approche conscienteL'étude a montré que l'intérêt actif et une approche consciente aux études sont la meilleure défense contre l'utilisation problématique d'Internet. Cette position des jeunes leur permet de passer un temps optimal sur Internet et d'être moins dépendant émotionnellement de ce qui se passe sur le Web."La susceptibilité des étudiants à une obéissance excessive et leur dépendance accrue aux évaluations externes augmentent le risque de vulnérabilité à divers types de manipulations qui remplissent l'espace Internet", a ajouté Alla Kholmogorova.La position personnelle est également importante pour le développement de l'identité professionnelle, estiment les chercheurs. Par conséquent, il est important que les enseignants et les parents apprennent à aider les jeunes à trouver des moyens de résoudre les problèmes par eux-mêmes et à forger leur propre point de vue. Le personnel du MSUPE développe une approche réflexive des difficultés d'apprentissage qui vise à aider les enseignants et les parents à apporter une aide efficace aux étudiants contribuant au renforcement de leur position personnelle.À l’heure actuelle, les scientifiques sont en train de réaliser des études spéciales pour différents âges et domaines d'études.

