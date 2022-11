https://fr.sputniknews.africa/20221122/les-eleves-et-etudiants-maliens-se-mettent-en-greve--1057053045.html

Les élèves et étudiants maliens se mettent en grève

Les élèves et étudiants maliens se mettent en grève

L’Association des élèves et étudiants du Mali a entamé lundi 21 novembre une grève de 120 heures suite à la non-prise en compte par le gouvernement de... 22.11.2022, Sputnik Afrique

La Coordination nationale de l'Association des élèves et étudiants du Mali (AEEM), a entamé, lundi, une grève de 5 jours, soit 120 heures, reconductible, après l'échec des négociations avec les autorités, a fait savoir dans un communiqué Siriman Seydou Niaré, un secrétaire de l'AEEM.Les grévistes reprochent notamment "le non-respect de certains engagements pris par la partie gouvernementale lors des négociations, le retard constant et accru du paiement des allocations financières dans une grande majorité des institutions d'enseignements supérieurs (IES), l'absence de connexion internet dans les IES, les difficultés d'accès aux moyens de transport par la grande majorité des étudiants depuis la mise en place de la politique des cartes de transport".La Coordination du Bureau de l’AEEM fustige également "la non-intégration directe des élèves professeurs de l’École Normale Supérieure (ENSUP) à la fonction publique des collectivités, le nombre pléthorique des élèves dans les salles de classes des écoles fondamentales et celles du secondaire, l’absence de programme de rehaussement du niveau des élèves présentant des résultats médiocres, le renvoi abusif des élèves des écoles fondamentales et ceux du secondaire sans aucun programme de réorientation, mais aussi l’inadéquation entre le volume horaire attribué et le programme exécuté dans les écoles secondaires".Connexion internet et insécuritéL’absence de connexion internet dans les IES ou encore la lenteur dans la sécurisation de l’espace universitaire sont aussi dénoncées dans le préavis de grève de l’AEEM.Il en est de même pour la lenteur de la décision permettant aux détenteurs de la Licence du système LMD de participer aux concours de la fonction publique, tout comme la non-intégration des élèves professeurs de l’ENSUP à la fonction publique des collectivités, etc.Ni le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ni le ministère de l'Éducation nationale n'ont réagi.

