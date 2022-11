https://fr.sputniknews.africa/20221122/le-personnel-de-twitters-africa-accuse-musk-de-discrimination-sur-les-conditions-de-licenciement-1057056575.html

Le personnel de Twitter’s Africa accuse Musk de discrimination sur les conditions de licenciement

Les employés licenciés du siège de Twitter en Afrique accusent le réseau social de "bafouer délibérément et imprudemment les lois du Ghana" et d'essayer de les... 22.11.2022, Sputnik Afrique

Les personnes ayant reçu un avis de licenciement au siège africain de Twitter, situé dans la capitale ghanéenne Accra, ont embauché un avocat et ont envoyé une lettre à l’entreprise en exigeant qu’elle se conforme à la législation du travail de ce pays ouest-africain, relate CNN.Une autre revendication porte sur une indemnité de départ supplémentaire et d'autres avantages pertinents, conformément à ce que les autres employés de Twitter recevront.Elles ont également demandé au gouvernement ghanéen d'obliger Twitter à "respecter les lois du Ghana sur le licenciement et à offrir aux employés une négociation juste et équitable et une indemnité de licenciement", selon une lettre au directeur du travail du pays obtenue par CNN.Bouleversés, humiliés et intimidésLancé début novembre, le bureau de Twitter’s Africa au Ghana a perdu la plupart de ses employés quatre jours après. Un seul salarié semble avoir été retenu dans les locaux d’Accra.Quatre millions de dollars perdus par jourTwitter a informé pour sa part que les employés basés au Ghana début novembre seraient payés jusqu'à leur dernier jour d'emploi, le 4 décembre. Ils continueront de percevoir l'intégralité de leur salaire et de leurs avantages pendant la période de préavis de 30 jours.Après avoir racheté Twitter fin octobre, Elon Musk a annoncé un plan de licenciements massif, qui devrait concerner 50% des 7.500 employés du réseau social. Personne n’a été épargné, même le directeur général de Twitter et plusieurs hauts responsables.Elon Musk a argumenté ces coupes sombres en déclarant que l’entreprise était à la dérive, perdant plus de 4 millions de dollars par jour.

