La fortune d’Elon Musk subit une perte de 100 milliards de dollars en 2022

Elon Musk a perdu en 2022 plus de 100 milliards de dollars, ce qui ne l’a pas empêché de rester l’homme le plus riche du monde, selon Bloomberg. 22.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-22T10:43+0100

La fortune d’Elon Musk a diminué de 100,5 milliards de dollars en 2022 après avoir culminé à 340 milliards il y a un peu plus d'un an, rapporte Bloomberg.Rien que lundi, le co-fondateur de Tesla a perdu 8,6 milliards.Néanmoins il reste l’homme le plus riche du monde selon le Bloomberg Billionaires Index, avec une fortune estimée à 169,8 milliards de dollars.L’agence signale que la construction de voitures électriques, qui représente l'essentiel de sa fortune, est actuellement confrontée aux restrictions liées au Covid-19 en Chine, son plus important marché en dehors des États-Unis. La société basée à Austin, au Texas, a récemment annoncé le rappel de plus de 300.000 voitures en raison de feux arrière défectueux, tout en faisant face à des problèmes de chaîne d'approvisionnement et à la flambée des coûts des matières premières.Les actions de Tesla en baisseLes actions de Tesla ont chuté de 6,8% à 167,87 dollars à New York lundi – un anti-record depuis novembre 2020 – et sont en baisse de 52% cette année.La dépendance de Tesla vis-à-vis de Musk est considérée comme un facteur de risque dans ses documents de sécurité.Après l’achat de Twitter pour 44 milliards de dollars, les investisseurs se demandent si le milliardaire ne se disperse pas trop parmi ses diverses entreprises.

