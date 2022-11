https://fr.sputniknews.africa/20221122/afrique-du-sud-arrestation-de-sept-membres-dun-gang-criminel-dont-un-policier-1057052783.html

Afrique du Sud: arrestation de sept membres d'un gang criminel, dont un policier

2022-11-22T07:16+0100

Les mis en cause, âgés de 26 à 45 ans, ont été arrêtés par l'unité secrète du Département de la police métropolitaine de Johannesburg (JMPD) pour complot en vue de commettre des vols à main armé, a déclaré le porte-parole du JMPD, Xolani Fihla.Il a ajouté que le département a été informé qu'un groupe d'individus planifiait pour commettre un vol dans la région de Fordsburg, au centre de Johannesburg, utilisant deux voitures sans numéro d’immatriculation et des armes à feu.Il a précisé qu'un gilet pare-balles, des casquettes et des badges appartenant au Service de la police (SAPS) ont été récupérés, notant qu’un examen plus approfondi a indiqué que les suspects volaient et terrorisaient les communautés des quartiers de Fordsburg et de Mayfair depuis longtemps.En septembre dernier, deux hommes, dont un policier, ont été arrêtés par le JMPD et poursuivis pour plusieurs chefs d’accusation, dont notamment la possession d'un véhicule volé, la fraude et résistance à l'arrestationLa criminalité continue de s'aggraver en Afrique du Sud, avec un taux de meurtres, attaques à main armée, enlèvements, viols et autres crimes, supérieur à la majorité des autres pays dans le monde. Un rapport du groupe de sondage mondial "Gallup" a classé le pays en cinquième place des plus dangereux au monde.

