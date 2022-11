https://fr.sputniknews.africa/20221121/lalgerie-representee-au-mondial-2022--grace-a-un-sosie-de-zidane---photo-1057049538.html

L'Algérie représentée au Mondial 2022 ... grâce à un sosie de Zidane - photo

L'Algérie représentée au Mondial 2022 ... grâce à un sosie de Zidane - photo

Un Algérien qui pense être le sosie officiel de "Zizou" est arrivé au Mondial de football 2022 au Qatar. Selon Algérie 360, il compte y "représenter l'équipe... 21.11.2022, Sputnik Afrique

Le sosie algérien de Zinedine Zidane, de son vrai nom Abdelmalek el-Moussai, 34 ans, fait beaucoup parler de lui sur Internet en ce moment, affirme Algérie 360.Originaire de la wilaya de M’sila, il s'est rendu au Qatar pour,dit-il, représenter l’Algérie, absente en lice, Zizou, relate le site Algérie 360º."Je suis venu au Qatar pour représenter l’équipe nationale d’Algérie mais aussi la personnalité de Zinedine Zidane lors de ce grand évènement planétaire de football", a-t-il expliqué au micro du média algérien Dzair Tube.Il se dit content de créer le buzz au Qatar en prenant des photos avec des supporters de différents pays."Y a plusieurs supporters de différents pays du monde qui ont pris une photo avec moi, entre autres du Costa Rica et d’Argentine. Ça me fait vraiment plaisir de créer le buzz", affirme-t-il.Malgré sa cote sur Internet, le "célèbre" Abdelmalek el-Moussai a un espoir fou: rencontrer la mégastar des Bleus."Rencontrer Zinedine Zidane en personne. C’est le rêve qui me tient toujours à cœur. J’espère qu’il soit exaucé", a-t-il conclu.

