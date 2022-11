https://fr.sputniknews.africa/20221121/lalgerie-porte-secours-a-cuba-en-grande-difficulte-1057050384.html

L’Algérie porte secours à Cuba en grande difficulté

L’Algérie porte secours à Cuba en grande difficulté

Alger apportera son aide à La Havane pour pallier ses difficultés économiques. Selon Ecofin, les Présidents des deux pays se sont mis d'accord sur des... 21.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-21T20:12+0100

2022-11-21T20:12+0100

2022-11-21T20:12+0100

afrique du nord

amérique du nord

algérie 1

cuba

relations bilatérales

aide

aide financière

alger

la havane

dette

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104319/19/1043191996_0:201:1920:1281_1920x0_80_0_0_ebbc026ad1a36108ee79333037fd7e8c.jpg

L’Algérie aidera Cuba à faire face à ses difficultés économiques, a annoncé Abdelmadjid Tebboune, le Président algérien, qui a rencontré le 17 novembre son homologue cubain Miguel Diaz-Canel à Alger, relate l’agence de presse Ecofin.Par ailleurs, l'Algérie annulera les intérêts sur la dette de Cuba, reportant son remboursement jusqu’à ce que la situation économique de l’île s’améliore, et fournira une centrale solaire pour stopper les coupures intempestives de courant auxquelles fait face le pays, a précisé le chef d'État algérien.Alger et La Havane resserrent leur liensLes deux chefs d’État ont pris l’engagement "de renforcer la coopération dans les domaines de la santé, de l’énergie, des énergies renouvelables et de l’agriculture, tout en procédant à des échanges culturels, éducatifs, scientifiques et technologiques".M.Diaz-Canel a qualifié les relations entre Alger et La Havane d'excellentes. Les deux pays ont des points de vue similaires sur les questions internationales et régionales d’intérêt commun, a-t-il estimé.Les relations diplomatiques entre l’Algérie et Cuba datent de l’indépendance de l’Algérie, en 1962. Cuba a été le deuxième pays étranger, après les États-Unis, où s’est rendu Ahmed Ben Bella, premier Président algérien.Après l'Algérie, une visite en RussieLa visite du Président cubain à Alger a eu lieu avant qu'il se rende en Russie, le 19 novembre.Le 22 novembre, M.Diaz-Canel rencontrera son homologue russe, Vladimir Poutine, à Moscou.Sa tournée le mènera ensuite en Turquie puis en Chine.

afrique du nord

amérique du nord

cuba

alger

la havane

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique du nord, amérique du nord, algérie 1, cuba, relations bilatérales, aide, aide financière, alger, la havane, dette