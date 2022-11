https://fr.sputniknews.africa/20221120/un-homme-arme-traverse-illegalement-la-frontiere-avec-la-bielorussie-depuis-lukraine---video-1057038338.html

Un homme armé traverse illégalement la frontière avec la Biélorussie depuis l’Ukraine - vidéo

Un homme armé traverse illégalement la frontière avec la Biélorussie depuis l'Ukraine - vidéo

La Biélorussie a fait part d’une nouvelle provocation ukrainienne, lorsqu’un individu armé a traversé la frontière et a mené des activités suspectes. 20.11.2022, Sputnik Afrique

Une nouvelle provocation de la part de l’Ukraine a été signalée le 19 novembre par les autorités biélorusses.Un homme armé a traversé illégalement la frontière depuis le côté ukrainien, a rapporté le Comité d’État pour les frontières de la Biélorussie.Sur une vidéo d’une caméra de surveillance, l’individu se dirige en direction du territoire biélorusse. Il franchit ensuite illégalement la frontière qui se trouve au milieu d’un pont ferroviaire.Ensuite, le suspect se met à prendre des photos et filmer la localité. Sur cette séquence, on le voit également chercher ou poser quelque chose dans la neige.Danger d’une escaladeIndiquant que "les militaires ukrainiens continuent de mener des provocations à la frontière avec la Biélorussie", l’instance a suggéré que ce genre d’action risque d’amener à "des hostilités armées".L’incident fait l’objet d’une enquête, conclut le Comité.Le Comité d'État des frontières de la Biélorussie a déjà enregistré à plusieurs reprises des provocations. Il a notamment été noté que les Ukrainiens minaient des routes et des ponts, menaient des patrouilles intensifiées et faisaient voler illégalement des drones au-dessus du territoire biélorusse.

