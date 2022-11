https://fr.sputniknews.africa/20221120/premiere-video-montrant-lexplosion-dun-immeuble-en-russie-sur-lile-de-sakhaline-1057036054.html

Premières vidéos montrant l’explosion d’un immeuble en Russie, sur l’île de Sakhaline

Premières vidéos montrant l’explosion d’un immeuble en Russie, sur l’île de Sakhaline

Dans des séquence partagées sur les réseaux sociaux, il est possible de voir le moment où une partie d’un immeuble s’effondre. D’après les autorités, le gaz... 20.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-20T12:15+0100

2022-11-20T12:15+0100

2022-11-20T12:31+0100

russie

accident

explosion

immeuble

gaz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/14/1057035899_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f5ec32b0f72148b408a111f9b005abbc.jpg

Une vidéo diffusée sur Internet montre l'explosion ayant provoqué l’effondrement partiel d’un immeuble sur l'île de Sakhaline, dans l’Extrême-Orient russe.Dans la deuxième vidéo, on entend le son d'une explosion et on voit ensuite le panache de fumée émanant du bâtiment.Survenu le 19 novembre, l’accident a fait au moins neuf morts, dont quatre enfants. Plus de 30 personnes y habitaient.D’après les premières informations, un problème de gaz est à l’origine du drame.Le bâtiment n'était pas raccordé au système de gaz, comme l’ont indiqué les autorités, mais il pourrait s’agir du stockage et de l'utilisation inadéquate de bombonnes.Les secouristes se sont mis à déblayer d'urgence la première entrée de l’immeuble.L'explosion provenait du rez-de-chaussée, comme l’ont rapporté les services d'urgence auprès d’un média russe.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, accident, explosion, immeuble, gaz