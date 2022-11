https://fr.sputniknews.africa/20221120/premiere-poignee-de-main-entre-les-presidents-erdogan-et-al-sissi-au-qatar-1057039426.html

Première poignée de main entre les Présidents Erdogan et Sissi au Qatar

Les Présidents turc Recep Tayyip Erdogan et égyptien Abdel Fattah al-Sissi ont échangé dimanche leur première poignée de main en marge de l'ouverture de la... 20.11.2022, Sputnik Afrique

Un responsable de la présidence turque a confirmé ce dimanche 20 novembre à l'AFP que le "premier contact bilatéral" entre les dirigeants égyptien et turc a eu lieu lors de la cérémonie d'ouverture du Mondial 2022 de football.Un cliché, posté sur le site officiel de la présidence, montre les deux dirigeants, en froid depuis l'arrivée au pouvoir de M.Sissi, échangeant une poignée de main en souriant.La photo figure parmi d'autres montrant les échanges souriants entre M.Erdogan et les chefs d'État ou de gouvernement présents aux festivités qataries.Au Caire, la présidence égyptienne s'est abstenue de tout commentaire.Le Caire et Ankara s'étaient éloignés depuis l'arrivée au pouvoir de M.Sissi en 2013, après le renversement du Président Mohamed Morsi.

egypte, qatar, abdel fattah al-sissi, recep tayyip erdogan, mondial 2022