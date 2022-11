https://fr.sputniknews.africa/20221120/on-aura-une-tres-belle-coupe-du-monde-un-journaliste-camerounais-temoigne-depuis-doha-1057037207.html

"On aura une très belle Coupe du Monde": un journaliste camerounais témoigne depuis Doha

Les trajets gratuits dans le métro, de bonnes conditions de travail pour la presse… Tout est mis en place par les organisateurs du Mondial du football, qui... 20.11.2022, Sputnik Afrique

Alors que le match d’ouverture de la Coupe de monde débute ce soir avec le Qatar contre l'Équateur, un journaliste camerounais de Canal 2 partage avec Sputnik ses impressions, appréciant hautement l’infrastructure mise en place."Ça se passe très très bien, bien organisé. Il y a le métro qui transporte tout le monde de manière gratuite. Le stade est très bien […]. On travaille dans de très bonnes conditions", témoigne Léger Tientcheu qui espère avoir "une très belle Coupe de Monde".À en juger les préparations réalisées par ce premier pays arabe à accueillir le Mondial de football, cet l’événement propose aux fans de foot un bon nombre de particularités avantageuses.Ambiance avant l’ouvertureA 10h00 du matin, la ligne de métro en direction du stade Al-Bayt, théâtre du match d'ouverture à 75 km au nord de Doha, était déjà prise d'assaut, aucune place assise n'étant disponible dans les rames, constate l’AFP.A la station Msheireb, point de convergence des trois lignes du métro de Doha, de nombreux volontaires en veste bleue et équipés de mégaphones s'emploient à diriger les touristes.Sur la corniche, la grande promenade touristique longeant la baie de Doha, et à proximité du parc Al-Bidda, les supporters habillés aux couleurs des équipes ont commencé à se faire entendre.

