https://fr.sputniknews.africa/20221120/les-trois-pays-les-plus-peuples-dafrique-nommes-en-egypte-1057042008.html

Les trois pays les plus peuplés d'Afrique nommés en Égypte

Les trois pays les plus peuplés d'Afrique nommés en Égypte

L'Agence égyptienne pour la mobilisation publique et les statistiques a nommé les pays les plus peuplés d'Afrique. Selon elle, l'Égypte est en tête concernant... 20.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-20T21:50+0100

2022-11-20T21:50+0100

2022-11-20T21:50+0100

afrique

afrique subsaharienne

afrique du nord

egypte

nigeria

ethiopie

république démocratique du congo (rdc)

population

afrique du sud

afrique de l'ouest

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103471/00/1034710046_0:207:1920:1287_1920x0_80_0_0_4f31da6553846aaf007b95e6805548f2.jpg

L’Égypte, pays le plus peuplé du nord de l’Afrique, se classe troisième si l’on regarde l’ensemble du continent, avec une population estimée à 104,2 millions d’habitants, d’après les chiffres l’Agence centrale égyptienne pour la mobilisation publique et les statistiques (CAPMAS), repris par le site d'actualité Masrawy.La population du pays des pharaons représente environ 7,3% de celle du continent africain, soit 1,3% de la population mondiale.Le pays se classe ainsi à la 14e place mondiale, selon un communiqué de presse publié par l’agence à l’occasion de la Journée africaine de la statistique.Les pays d'Afrique les plus peuplés par régionLe Nigeria, dans l’Ouest, est le pays le plus peuplé de toute l’Afrique. Sa population se chiffre à 219,5 millions d'habitants, soit 15,4% de la population du continent et 2,7% de celle du globe. Ce pays occupe le septième rang mondial, selon CAPMAS.En Afrique de l'Est, le champion est l’Éthiopie, avec 122,1 millions d’habitants, soit 8,6% de la population totale du continent. Avec 1,5% de la population mondiale, elle se situe au 12e rang mondial.La République démocratique du Congo (RDC) se classe au premier rang pour l’Afrique centrale. Elle compte 96,5 millions d’habitants, soit 6,8% de la population africaine et 1,2% de la population mondiale. La RDC est quatrième en Afrique et 16e dans le monde.L’Afrique du Sud arrive au premier rang dans sa partie du continent, avec 61,1 millions d’habitants, représentant 4,3% de la population africaine (6e place) et 0,8% de la population mondiale (25e).Le continent africain comptait 1,421 milliard d'habitants au 17 novembre dernier, soit 17,8% de la population mondiale s’élevant à 8 milliards de personnes.En 2050, la population mondiale devrait atteindre 9,752 milliards d'habitants, augmentant de 1,752 milliard par rapport à 2022.L'augmentation de la population en Afrique représentera à elle seule la plus grande partie de la hausse de la population globale, a conclu le communiqué.

afrique

afrique subsaharienne

afrique du nord

egypte

nigeria

ethiopie

république démocratique du congo (rdc)

afrique du sud

afrique de l'ouest

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, afrique subsaharienne, afrique du nord, egypte, nigeria, ethiopie, république démocratique du congo (rdc), population, afrique du sud, afrique de l'ouest