L’équipe de France, gagnante du précédent Mondial, s’affaiblit-elle après le forfait de Benzema?

Forfait au Mondial 2022 en raison d’une blessure, l’attaquant Karim Benzema ne sera pas remplacé en équipe de France, ayant remporté la précédente Coupe du monde qui a eu lieu en Russie.Cette décision a été annoncée ce 20 novembre par le sélectionneur Didier Deschamps sur TF1, le jour de l’ouverture duchampionnat au Qatar. "Cela ne fait jamais plaisir et ça ne donne pas le sourire", a admis l’entraîneur.La veille le joueur blessé à la cuisse lors de l'entraînement a annoncé sur Twitter son forfait au championnat: "La raison me dit de laisser ma place à quelqu’un qui pourra aider notre groupe à faire une belle Coupe du Monde".Ce 20 novembre le buteur de 34 ans, Ballon d’or 2022, est reparti à Madrid, selon le Figaro.D’autres forfaitsEn plus de Karim Benzema, d’autres joueurs manquent à l’appel, comme Paul Pogba, N'Golo Kanté, Mike Maignan, Presnel Kimpembe et Christopher Nkunku.Selon Didier Deschamps, malgré ces absences, l’équipe composée de 25 joueurs a suffisamment d'attaquants autour de Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé, Kingsley Coman, Marcus Thuram, Randal Kolo Muani et Olivier Giroud.Dans leur premier match, les Bleus affronteront l’Australie le 22 novembre. Pour se qualifier en phase finale, et ainsi atteindre les huitièmes de finale, les tricolores, qui sont dans le groupe D, devront terminer dans les deux premiers du groupe.

