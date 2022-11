https://fr.sputniknews.africa/20221120/la-defense-turque-annonce-avoir-frappe-des-regions-en-syrie-et-en-irak---video-1057035630.html

La Défense turque annonce avoir frappé des régions en Syrie et en Irak - vidéo

La Défense turque annonce avoir frappé des régions en Syrie et en Irak - vidéo

L’opération aérienne "Griffe Épée" a été menée dans la nuit du 19 au 20 novembre par les forces aériennes turques dans certaines régions irakiennes et... 20.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-20T11:47+0100

2022-11-20T11:47+0100

2022-11-20T11:52+0100

international

turquie

opération

attentat

syrie

irak

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/18/1045394983_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8b60818ca61dc53fd6b915a17037a2f5.jpg

La Turquie a annoncé avoir réalisé une série de frappes aériennes en Syrie et en Irak dans la nuit du 19 au 20 novembre.L’opération aérienne "Griffe Épée" a pris pour cibles des régions "qui sont utilisées comme bases par les terroristes pour attaquer notre pays", a précisé le ministère turc de la Défense dans un communiqué. Précédemment, Ankara avait tenu le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) pour responsable de l’attentat meurtrier à Istanbul du 13 novembre dernier. De son côté, le PKK nie son implication.Selon les autorités turques, les frappes ont été menées "conformément au droit de légitime défense découlant de l'article 51 de la Charte des Nations unies, afin d'éliminer les attaques terroristes du nord de l'Irak et du nord de la Syrie, d'assurer la sécurité des frontières et d'éliminer le terrorisme à sa source", d’après le texte.La Défense du pays a partagé les premières images de la destruction de cibles sur son compte Twitter:Cibles éliminéesL’armée a éliminé des caves, des tunnels et des entrepôtes de groupes armées kurdes, a déclaré le ministre de la Défense Hulusi Akar à la chaîne de télévision A Haber.Plus tard dans la journée, l'instance a déclaré avoir abattu 89 cibles pendant cette opération. Attentat d’IstanbulLe ministre de l'Intérieur Suleyman Soylu a accusé le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), jugé terroriste par Ankara, de l'attentat du 13 novembre sur l'artère commerçante d'Istiklal, à Istanbul, et a annoncé l'arrestation d'une vingtaine de suspects, dont celui qui aurait placé la bombe.Il avait aussi suspecté que "l'ordre de l'attentat ait été donné de Kobané", ville située dans le nord de la Syrie et contrôlée par les forces kurdes, et que son auteur soit entré sur le territoire turc via la ville d’Afrine, qui se trouve au nord-ouest de la Syrie.

turquie

syrie

irak

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, turquie, opération, attentat, syrie, irak