Accident du convoi du vice-Président sud-africain: un mort et deux blessés

Accident du convoi du vice-Président sud-africain: un mort et deux blessés

Un garde du corps a été tué et deux autres blessés dans un accident de la route impliquant le convoi du vice-Président sud-africain, David Mabuza. 20.11.2022, Sputnik Afrique

Le convoi du vice-Président sud-africain, David Mabuza, a été impliqué ce dimanche 20 novembre dans un accident de la route, causant la mort d'un garde du corps, a révélé la police.Il a expliqué que ce drame était dû au renversement d’un véhicule après l’éclatement d'un pneu et a précisé que trois personnes se trouvaient à bord.Les routes sud-africaines sont parmi les plus meurtrières d'Afrique. Selon des chiffres officiels, plus de 14.000 personnes sont tuées chaque année sur les routes du pays.Ces accidents coûtent à l’économie sud-africaine plus de 164 milliards de rands par an (environ 11 milliards de dollars).

