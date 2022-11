https://fr.sputniknews.africa/20221119/une-manifestation-en-soutien-au-donbass-en-plein-cur-de-paris---videos-1057032078.html

Une manifestation en soutien au Donbass en plein cœur de Paris - vidéos

Une action de soutien aux habitants du Donbass s'est déroulée ce samedi dans la capitale française. Des Gilets jaunes ont aussi participé à ce rassemblement. 19.11.2022, Sputnik Afrique

Des dizaines de personnes se sont rassemblées ce samedi 19 novembre en plein coeur de Paris, non loin de la Tour Eiffel, pour protester contre l'octroi par la France de l'aide militaire à l'Ukraine et pour "soutenir les habitants du Donbass qui se sentent oubliés et trahis par l’Europe".Les manifestants ont porté des pancartes "Stop l'Otan", "Les armes de l'Otan tuent dans le Donbass" et "Stop Killing Donbass". Parmi les personnes rassemblées à Paris il y avait celles en gilets jaunes.Selon elle, des manifestations similaires se tiennent ce samedi dans plusieurs autres villes de France, ainsi qu'en Italie et en Espagne.

