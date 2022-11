https://fr.sputniknews.africa/20221119/une-infirmiere-croate-sauve-des-vies-de-militaires-et-de-civils-dans-le-donbass-1057025313.html

Une infirmière croate sauve des vies de militaires et de civils dans le Donbass

Une infirmière croate sauve des vies de militaires et de civils dans le Donbass

Une vidéo de tortures infligées à des militaires russes a poussé cette infirmière croate à aller dans le Donbass pour aider les victimes des néonazis... 19.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-19T13:16+0100

2022-11-19T13:16+0100

2022-11-19T13:17+0100

donbass. opération russe

ukraine

russie

croatie

infirmière

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/13/1057025102_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_b37b53258bf9f9be34f1a49fffb603b4.jpg

Âgée de 42 ans, l’infirmière croate Mirela Jakupanec est venue dans la zone de l’opération militaire spéciale en Ukraine le 20 avril et, depuis, elle ne cesse de soigner des militaires et des civils blessés. Interrogée par Sputnik, elle raconte sa décision de venir dans le Donbass et les atrocités commises par les néonazis ukrainiens.D’après elle, bien que beaucoup de gens condamnent son choix, cela ne la décourage pas: "Je continuerai à soigner des militaires et des civils. Je serai avec eux jusqu'à la fin".Elle a frôlé la mortL’infirmière évoque également la bataille de Marioupol et les habitants blessés évacués de la ville. Le plus souvent, ils ont été victimes de tireurs d’élite qui visaient leurs membres supérieurs et inférieurs. Quant à Donetsk, elle raconte les pilonnages de la ville par l’armée de Kiev.Grâce à son aide, les soldats russes respectent l’infirmière et apprécient beaucoup ses efforts.Actuellement à Donetsk, Mirela raconte que le centre-ville, les gares routières, les magasins et les hôpitaux sont toujours visés par l’armée ukrainienne et que les habitants n’ont d'eau que tous les trois jours.

ukraine

russie

croatie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

ukraine, russie, croatie, infirmière